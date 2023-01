L'Assassin royal Tome 5 : La voie magique

Le roi Vérité est vivant, et il a demandé à Fitz de le rejoindre ! Loin sur les sentiers mystérieux de l'Art, au-delà du royaume des Montagnes, le jeune homme se met en quête pour répondre à l'appel de son souverain affaibli. Mais il demeure seul, pourchassé par les forces de Royal, l'usurpateur, et il ne peut compter sur ses propres alliés... Au cours de son périple, Fitz en apprendra plus sur lui-même et le rôle déterminant qu'il doit jouer dans le destin du royaume des Six-Duchés. Une croix bien lourde à porter quand on est traqué par ses ennemis et trahi par les siens...