Persona - tome 1 - La Capitale de Lumière

Dans le monde de Lux, ceux qui ont été touchés par la Lumière développent des Dons singuliers. Mais à Faos, capitale resplendissante du Royaume d'Argent, les jeunes gens qui possèdent ces pouvoirs hors du commun sont craints, méprisés. Dès leur enfance, ils sont enfermés dans des Officia, où leur Don devient une marchandise comme une autre mise au service du plus offrant. A leurs dix-huit ans, un choix s'offre à eux : se marier et abandonner leur Don, ou rejoindre le Culte de la Lumière. A quelques mois de son dilemme, Andrea refuse ces deux options. Son Don de Persona lui permet de créer des masques et de changer d'apparence comme bon lui semble. En quête de sa propre identité et de ses souhaits pour l'avenir, Andrea veille sur les enfants de l'Officium dans lequel il a grandi, en particulier sur la malicieuse petite Pax, dont le Don peine à se manifester. Jusqu'au jour où une riche cliente l'embauche, ainsi que deux de ses amis, pour une mission qui changera le cours de sa vie et le destin de Faos : kidnapper le mystérieux fiancé de la princesse Eloïse la veille du mariage royal...