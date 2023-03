Et après...

Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous d'aimer. A huit ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. Arrêt cardiaque, tunnel de lumière, mort clinique. Et puis, contre toute attente, de nouveau la vie. Vingt ans plus tard, Nathan est devenu un brillant avocat new-yorkais. Meurtri par son divorce, il s'est barricadé dans son travail. C'est alors qu'un mystérieux médecin fait irruption dans son existence. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. " Ce roman est dangereux. Une fois ouvert vous ne pourrez plus le quitter avant la dernière page. " Bernard Lehut, RTL " Guillaume Musso manie l'art du suspense avec l'efficacité de ces maîtres du thriller américain. " L'Express Cet ouvrage a reçu à Monaco le prix du meilleur roman adaptable lors du Forum international cinéma et littérature.