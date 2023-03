Philosophie de la vie conjugale

"Arrivé à une certaine hauteur dans la latitude ou la longitude de l'océan conjugal, il se déclare un petit mal chronique, intermittent, assez semblable à des rages de dent... Exemples : Caroline, votre ex-biche, votre ex-trésor, devenue tout bonnement votre femme, s'appuie beaucoup trop sur votre bras en se promenant sur le boulevard, ou, trouve beaucoup plus distingué de ne plus vous donner le bras. . ". Prendre les choses avec philosophie, pragmatisme, humour et empathie ? Peut-être la recette d'un mariage réussi ?