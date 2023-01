Mon année de CE2 réunit toutes les matières du CE2 en un seul ouvrage pour accompagner votre enfant durant son année de CE2 et lui permettre d'approfondir les notions clés du programme scolaire. Mon année de CE2 est un ouvrage tout-en-un, qui permet à votre enfant de réviser toutes les matières de son année de CE2 : français, mathématiques, espace-temps, EMC (Enseignement Moral et Civique), sciences, anglais. Ces matières sont complétées par des pages dédiées à son bien-être, aussi bien en classe que dans sa vie d'écolier, proposant différentes activités de concentration et de méditation, mais aussi des conseils pour bien écrire. Cet ouvrage conforme au programme scolaire propose une approche simple en 3 temps : Des leçons faciles à comprendre : je retiens Des méthodes expliquées pas à pas : je sais faire Des exercices variés et progressifs, terminés par un exercice bilan : je m'entraîne Des pages d'évaluations en français et en maths : une progression trimestrielle permettant de se préparer pour le passage en CM1. En + : Un livret parents détachable avec : 30 dictées progressives pour suivre la progression de votre enfant, en lien avec chaque notion de français Les corrigés de tous les exercices Mon année de CE2 est un cahier de soutien multi-matières que l'enfant pourra facilement s'approprier !