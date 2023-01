Desserts faciles. Les indispensables en cuisine

Avec cette nouvelle collection, retrouvez tous les indispensables en cuisine pour vous rendre la vie plus facile, et découvrez 90 recettes simples et rapides pour des desserts gourmands et variés. Sur le thème d'une cuisine familiale et du quotidien, retrouvez 90 recettes de desserts savoureux et accessibles, à préparer avec des produits simples et en peu d'étapes. Au menu de ces gâteaux trop bons mais surtout trop bons : cookies m&ms, gâteau magique, gâteau invisible, gâteau sans cuisson, tarte spirale, pavlovas, etc. Le livre absolument indispensable dans votre cuisine !