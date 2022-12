Les facéties d'Ann-Mari

On n’a pas dit tout ce que le personnage de Fifi Brindacier, créé par Astrid Lindgren, doit à Ann-Mari. Selon l’éditeur suédois Bakhåll qui a republié ce texte en 2018, « Il est possible que le personnage d’Ann-Mari soit beaucoup plus anarchique que Fifi et Emil. Elle est si audacieusement indisciplinée que l’on peut lui trouver un air légèrement surréaliste. Une version féminine de Groucho Marx en terre suédoise ».