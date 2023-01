Carte Benelux 2023 Michelin

Carte routière et touristique Michelin : trouvez bien plus que votre route ! Mise à jour chaque année, la carte Benelux 2023 au 1/400 000 ème (1cm = 4km) vous apporte une vue d'ensemble. Retrouvez l'index des localités, le tableau des distances et des temps de parcours ainsi que les plans de Luxembourg, Amsterdam et Bruxelles. Utile : des informations concernant la réglementation routière.