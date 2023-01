Anesthésie générale

Qui a envie de se retrouver à San Quentin, la pire prison de Californie ?? L'ex-flic, ex-drogué d' "A poil en civil" Manny Rupert n'a guère le choix : pour ne pas se faire expulser de son taudis, il doit gagner la confiance d'un détenu allemand de quatre-vingt-dix- sept ans, qui prétend être Josef Mengele, dit l'Ange de la Mort, le médecin sadique qui sévissait à Auschwitz. Le vieil homme proclame partout qu'il est un grand scientifique et que l'Amérique décadente ferait mieux de reconnaître son génie. Naturellement, un tel manque de discrétion attire l'attention des personnages les plus douteux. Affublé d'une couverture désastreuse, Manny s'engloutit à son corps défendant dans l'ineffable univers carcéral californien, puits insondable de cynisme trash, d'humour sordide et de déchéance morale