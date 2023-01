Éden, Malédiction Livre 2

Le destin d'Aurora est plus que jamais lié à celui de Logan mais, malheureusement, aussi à celui de Lilith. A la tête des forces de l'Ombre, cette dernière est sournoise et vicieuse. La stratégie que la reine des Apophis a déployée pour garder les hommes captifs dépasse l'entendement. Les obstacles sont nombreux et les initiations, douloureuses. Mais Aurora et ses camarades sont fermement décidés à déjouer le plan diabolique de Lilith. En revanche, ils ne pourront plus compter sur le soutien des Guides de Lumière ni sur celui d'Hannah. La rumeur prétend qu'elle serait occupée à monter une offensive en vue du combat ultime entre les forces évolutives et involutives. La malédiction qui plane au-dessus de l'humanité prend une ampleur titanesque. Laissés à eux-mêmes, les Douze réussiront-ils à surmonter toutes les épreuves qui se dresseront devant eux ? Le Mal, lui, est toujours prêt. Biographie : Après avoir terminé l'écriture de sa saga Flamme Jumelle, Virginie entame une nouvelle saga pour partager les prises de conscience faites en chemin. Eden vous entraînera à pousser votre réflexion plus loin quant à cet univers dans lequel nous évoluons. Etes-vous prêts à vous ouvrir à l'impossible ?