A Bali, Hannah Springer, 38 ans, au point mort dans sa vie, fuit son ennui existentiel lorsqu'elle apprend le décès brutal de sa mère, Magda Springer. Mère et fille fâchées ne s'étaient pas vues depuis 20 ans. De retour à Paris, bien résolue à comprendre les causes de sa mort, Hannah fouille le passé familial et fait une découverte qui va bouleverser sa vie. Près d'un siècle plus tôt, Walter Spies, un jeune artiste allemand, en quête de liberté, fuit son pays et s'installe à Bali. Là-bas, il va peindre ses plus belles oeuvres. Qu'est devenu le Lac au miroir, ce tableau disparu de Walter Spies, qu'enfant, Hannah admirait sur le mur de sa chambre ? Et si un lien unissait le destin de ce peintre iconoclaste et celui de la famille Springer ? Commence alors pour Hannah un voyage à la recherche de ses origines, qui l'emporte dans une traversée du XXe siècle, entre la France, l'Allemagne et Bali. Ce premier roman offre une méditation singulière et émouvante sur la mémoire familiale et la relation mère-fille. Mais c'est avant tout une ode à la liberté, et la célébration d'un plaisir de vivre retrouvé et des pouvoirs magiques de l'art.