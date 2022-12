Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidé par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités en lien avec la culture du pays. Dans ce guide Canaries, nos auteurs vous proposent de découvrir ce qui fait le caractère de cet archipel volcanique aux multiples facettes : villes coloniales historiques, balades dans des dunes de sable ou des forêts primaires, randonnées autour des cratères, rencontre avec des baleines... - Des conseils pour savoir quelle(s) île(s) choisir et des itinéraires détaillés île par île, notamment sur les plus secrètes et les plus préservées de la foule. - Les adresses coups de coeur de nos auteurs pour dormir dans des maisons typiques ou des hôtels sympas et pour goûter à la cuisine locale dans les restos, bars à tapas et chiringuitos (bars de plage). - Des balades au coeur des villes et des randonnées sur les pentes des volcans. - Une sélection des plus belles plages, qu'elles soient de sable blanc ou noir, étendues à perte de vue ou criques intimes. - Toutes les activités pour aller à la rencontre de l'archipel et de ses habitants : les meilleurs spots de surf et de plongée, nos conseils pour observer les étoiles, des sorties en bateau pour observer baleines et dauphins, des dégustations de vin dans les bodegas...