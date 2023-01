Black coloriage Mandalas

Munissez-vous de vos plus beaux crayons, faites le vide autour de vous et entrez dans l'univers relaxant des mandalas ! Couleurs après couleurs, les contours se distinguent, les lignes se dessinent pour laisser apparaître, sur un fond noir élégant, d'apaisants mandalas. Traditionnels, géométriques, fleuris et bien d'autres prennent vie au gré de vos inspirations. Crayons de couleur, feutres, pastels... Employez la technique de votre choix ! Une seule consigne : laissez parler votre créativité ! Coloriez, offrez ou exposez vos plus belles réalisations.