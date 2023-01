Le club de Maidenshop Tome 3 : Surtout pas elle, surtout pas lui !

A Maidenshop, le comte de Marsden profite de la vie en se livrant à tous les excès. Mais sa tranquillité vole en éclats le jour où une ex-maîtresse dépose chez lui le pire des cadeaux qu'on puisse faire à un célibataire endurci : un nourrisson ! Dora est bel et bien sa fille, et Mars entend assumer ses responsabilités. Sauf qu'il ne connaît rien aux bébés. Il lui faut une nounou ! Paniqué, il engage dans l'urgence Mlle Clarissa Taylor, officiellement la "vieille fille du village". Hélas, elle a toujours vertement critiqué Mars pour ses moeurs dissolues et leur cohabitation s'annonce explosive...