Un jardin de mensonges

Londres, 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours, choyée par une mère qui lui raconte le monde. A la mort de celle-ci, Clara s'initie à la botanique et se voit bientôt engagée par un certain M. Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée, elle ressent un étrange malaise : le mystérieux maître des lieux est absent, la gouvernante est terrifiée, et une présence semble hanter les couloirs de la demeure, où les fleurs fanent en quelques heures. Une jeune femme qui tente de reprendre possession de sa vie et de son corps est au centre de ce brillant hommage aux grands romans gothiques, servi par une plume aussi vénéneuse que sensuelle...