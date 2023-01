A l'approche de la retraite, Soizik décide de réaliser le rêve de sa vie : ouvrir une boîte disco dans son village. Aidée par son amie d'enfance et ses deux filles, le fantasme pourrait devenir réalité. Mais lorsqu'elle annonce vouloir faire venir John Travolta pour un revival de Saturday night fever et l'élection de la Disco Queen locale, plus personne n'y croit... Sous les paillettes, une réflexion sur la quête de légèreté dans un monde où tout devient pesant. Et si le bonheur était contagieux ? Stéphanie Janicot, l'auteure du Réveil des sorcières et de L'île du docteur Faust, Prix Renaudot Poche pour La Mémoire du monde, tisse un récit tout à la fois délicat et drôle.