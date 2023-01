La boîte à outils pour prendre la parole en public

Quelle que soit son activité, prendre la parole en public est une étape indispensable pour faire passer ses idées, défendre un budget, donner un discours, une conférence, un exposé... Mais la pratique de l'expression orale est un combat permanent contre nos peurs les plus ancrées : peur de l'inconnu, sentiment de terreur, désir de fuite, impressions que l'on n'y arrivera jamais... Alors comment dépasser sa timidité et réussir son intervention ? Si maîtriser son sujet et préparer son texte sont indispensables, l'éloquence du corps est indispensable. Qu'est-ce qui constitue le magnétisme de l'intervenant dès ses premières paroles ? Comment insuffler confiance et enthousiasme ? Comment relativiser ses émotions ? Comment faire " vibrer " son auditoire et donner envie de vous suivre ? Comment se préparer ? Comment structurer son discours ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans cet ouvrage. En une soixantaine d'outils, techniques et astuces sont présentées pour développer ses compétences d'orateur et affirmer son charisme.