Marvel Horror

Tremblez, mortels ! Vous allez explorer les recoins les plus terrifiants de l'univers Marvel, avec la totalité des aventures des héros horrifiques des années 70 ! Le Zombi, Frère Vaudou, la Momie, le Colosse Vivant, le Golem et bien d'autres... ils sont tous là ! Et si ça ne suffit pas, leur route va croiser celle de héros réputés tels que le Docteur Strange, Hulk ou encore les Avengers ! Dans la droite ligne des très populaires albums MARVEL OMNIBUS consacrés à Dracula, nous vous proposons un tour d'horizon, en plus de 1300 pages, de la veine horrifique qui battait fort chez les fans de comics dans les années 70. Avec un grand nombre d'inédits ou d'épisodes rarement publiés.