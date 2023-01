La marque du père. Une enquête de Jana Berzelius

"Si vous avez aimé Millénium, vous succomberez". Le Parisien Åselstad, quartier pavillonnaire de Norrköping. En ce début de soirée, Sam Witell s'absente pour une course rapide. A son retour chez lui, il a tout perdu : sa femme, Felicia, a été assassinée ; son fils, Jonathan, six ans, a disparu. L'oeuvre d'un pédophile ? Une vengeance personnelle ? Sous la houlette de la procureure Jana Berzelius, les policiers Henrik Levin et Mia Bolander enquêtent. Si leurs soupçons portent d'abord sur le père, ce dernier a un solide alibi. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent autour de cette famille. Pourquoi Felicia était-elle dépressive ? Pour quelle raison Sam ne semble-t-il pas disposé à collaborer avec la police ? Jana Berzelius doit démêler cette affaire aux ramifications complexes tandis que son passé menace de refaire surface... Traduit du suédois par Rémi Cassaigne. Biographie de l'autrice : En 2013, Emelie Schepp franchit les portes d'une librairie pour proposer Marquée à vie, son premier roman autoédité, sans se douter du succès éblouissant qui l'attend. Vingt-neuf traductions et près d'un million de ventes plus tard, cette Suédoise née à Motala fait désormais figure de phénomène. Elle a été élue auteur de l'année au festival de Gotland en 2016 et 2017. "La sensation suédoise". Le Figaro