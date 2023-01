D'une mort lente. Une enquête de Jana Berzelius

Un coup de scalpel peut être fatal... Norrköping, au printemps. Pour la procureure Jana Berzelius et la police de la ville, les nuits à venir s'annoncent très sombres. Plusieurs personnes sont retrouvées mortes à leur domicile, leurs corps comme des poupées incomplètes, mutilés avec une précision chirurgicale. Et rien ne permet d'établir un lien entre les victimes. Cependant le tueur au scalpel n'est pas le seul à hanter les cauchemars de Jana Berzelius. Il y a aussi cet homme qui la connaît depuis l'enfance. Un homme qui pourrait révéler à tous qu'elle a été enlevée et entraînée pour tuer. Cet homme est sa véritable menace. Et il vient juste de s'échapper. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne. Biographie de l'autrice : En 2013, Emelie Schepp franchit les portes d'une librairie pour proposer Marquée à vie, son premier roman autoédité, sans se douter du succès éblouissant qui l'attend. Vingt-neuf traductions et près d'un million de ventes plus tard, cette Suédoise née à Motala fait désormais figure de phénomène. Elle a été élue auteur de l'année au festival de Gotland en 2016 et 2017. " Diablement composé. " Le Point. fr