Sommeil blanc. Une enquête de Jana Berzelius

L'horreur ne connaît pas de frontière... A la frontière entre le Danemark et la Suède, une jeune Thaïlandaise passeuse de drogue est retrouvée morte des suites d'une overdose. Tous les indices tendent à prouver qu'un certain Danilo est lié à l'affaire. Un ennemi personnel que la procureure Jana Berzelius a bien l'intention de faire disparaître. Ancien frère d'armes, il en sait trop sur son enfance sordide. L'enquête la mène sur les traces d'un homme fantôme, nouveau baron de la drogue, qui bouscule les règles du milieu. Tout en brûlant de connaître son identité, Jana doit également veiller à ce que Danilo ne dévoile pas la sienne... Traduit du suédois par Rémi Cassaigne Biographie de l'autrice : En 2013, Emelie Schepp franchit les portes d'une librairie pour proposer Marquée à vie, son premier roman autoédité, sans se douter du succès éblouissant qui l'attend. Vingt-neuf traductions et près d'un million de ventes plus tard, cette Suédoise née à Motala fait désormais figure de phénomène. Elle a été élue auteur de l'année au festival de Gotland en 2016 et 2017.