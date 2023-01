Mes chroniques américaines. De Pocahontas à Joe Biden, 20 moments clés de l'histoire des Etats-Unis

De George Washington à Elon Musk, du puritanisme des premiers colons à la course spatiale vers Mars, André Kaspi nous invite à une promenade originale et passionnante à travers quatre siècles d'histoire des Etats-Unis. Son ambition ? : faire redécouvrir, dans une approche toute personnelle, cette Amérique que l'on admire autant qu'on la déteste. Historien et fin connaisseur du pays, il nous raconte la guerre de Sécession, l'immigration de masse, l'essor du capitalisme, la guerre froide, ces événements majeurs qui, selon lui, n'ont pas fini d'exercer leur influence sur notre époque ? ; il revient aussi sur les parcours uniques de Franklin, La Fayette, Lincoln, Roosevelt ou Kennedy, ces personnalités hors du commun qui ont laissé une forte empreinte sur leur temps, mais aussi sur le nôtre. Que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou pas, les Etats-Unis pèsent sur notre vie quotidienne, nos habitudes, notre culture. Si différents de l'Europe et pourtant si proches, ils nous posent des questions sur notre présent et sur notre avenir. Comment pourraient-ils nous laisser indifférents ?