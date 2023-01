Non ! J'ai arrêté. Une vie heureuse après l'alcool est possible

" Non, j'ai arrêté ! Oui, je me suis reconstruite ! " C'est avec ces mots que Laurence Cottet sillonne la France depuis 2014. Dans le cadre de conférences grand public et d'émissions télévisées, elle alerte sur la cause de santé publique de la maladie alcoolique. En France, 5 millions de personnes ont un problème de consommation d'alcool. Alors que beaucoup sont dans le déni, quelques-unes se soignent et se rétablissent durablement. Dans ce livre bienveillant, Laurence Cottet se confie sur le chemin parcouru depuis son dernier verre. Alcoolique abstinente, elle décrit la maladie qui l'a frappée - car l'alcoolisme est une vraie maladie, un cancer qui vous ronge. Elle explique les étapes et les mots qui permettent de dire non, invite le lecteur à tester la méthode H3D et l'accompagne vers une abstinence heureuse.