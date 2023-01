Le Chant du silence

IL Y A CE QU'ON VOUS A RACONTE, CE QUE VOUS AVEZ COMPRIS, CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS CRU... ET PUIS IL Y A LA VERITE. Lundi dernier, le père de Damien s'est jeté du haut de la baie des veuves, cette falaise d'où les femmes guettaient autrefois le retour des bateaux de pêche. Damien se met donc en route pour régler les funérailles, tentant en vain d'éprouver de la tristesse. Durant l'été 1995, ce père qu'il aurait voulu aimer est devenu un meurtrier, les contraignant sa mère et lui à déménager à l'autre bout de la France car la ville entière maudissait leur nom. Damien n'est jamais revenu. La seule lumière dans ce pèlerinage douloureux est qu'il va revoir Oriane, son amour d'enfance. Mais arrivé dans le quartier des pêcheurs désormais à l'abandon, Damien découvre dans la parka de son père une photo qui remet tout en question... Et si la vérité sur l'été 1995 était tout autre ? Un thriller mêlant émotionet angoisse, proche du roman noir, qui avance par touches imperceptibles vers un dénouement aussi stupéfiant que bouleversant. Un nouveau coup de maître !