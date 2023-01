La bible de l'alimentation du bébé et de l'enfant veggie. De l'allaitement à la DME

De l'allaitement à la DME, Sandrine Costantino, docteure en biologie, met en place les bases d'une alimentation équilibrée, saine et veggie pour les enfants de 0 à 6 ans avec des conseils nutritionnels précis, des recettes veggies et des menus complets. Un livre ressource pour accompagner les familles soucieuses de proposer une alimentation saine et plus végétale à leurs enfants.