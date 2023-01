Guillaume le Maréchal Tome 2 : Le Lion écarlate

L'histoire oubliée du meilleur chevalier du monde... Désormais l'heureux époux d'Isabelle de Clare, Guillaume le Maréchal est devenu un puissant du royaume. Après le retour de Richard Coeur de Lion de croisade, Guillaume le sert en campagne en Normandie tandis qu'Isabelle gère leurs domaines. Malheureusement, leur vie paisible s'effondre lorsque Richard meurt et que son frère, Jean sans Terre, prend la couronne. La rébellion gronde et bien que Jean ait nommé Guillaume comte de Pembroke, les frictions entre les deux hommes mènent Guillaume et Isabelle à se retirer en Irlande. Et la situation s'envenime lorsque Jean retient leurs fils en otage et s'empare de leurs terres. Guillaume se retrouve alors devant un dilemme qui risque de déchirer son mariage : rester fidèle à son serment de chevalier ou s'élever contre les injustices commises ?