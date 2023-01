C’est quand la vraie vie ?

Antigone, Camille et Nina ont 13 ans et beaucoup de questions, à commencer par : la vie la vraie ça commence quand ? Elles aimeraient vivre leurs aventures à elles, ne plus rester sur le bas-côté. Devenir des femmes fières et indépendantes - mais aussi euh... belles, sûres d'elles, aimées, amoureuses ? Pour ça, Antigone compte bien prendre son destin en main et elle a un plan. Non deux. Trois plans. D'abord, elles vont devenir féministes. Et puis, se faire inviter aux soirées. Et puis, se trouver un amoureux. Et aussi se relooker. Non, attendez, est-ce que c'est pas antinomique avec le fait d'être féministe ? Mince, et puis voilà soudain un drame familial à régler. Alors ?? La vie la vraie ça commence quand ?