Quand les cochons voleront

Au Pays de Galles "un froid à geler les pets" , c'est "un froid de canard" . Et en Espagne, "commencer la maison par la cheminée" , c'est "mettre la charrue avant les boeufs" . Voici vingt expressions imagées différentes selon les pays pour dire la même chose. La signification commune est donnée en bas de chaque page. L'occasion pour les deux auteurs de nous entraîner dans un tour du monde comique et renversant, et pour les lecteurs de jouer à deviner le sens des expressions étrangères - et à en apprendre de nouvelles dans leur langue !