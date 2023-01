La Nature de la bête

Chaque jour, Laurent Lepage invente une catastrophe : des arbres qui marchent, un débarquement d'extraterrestres... Plus personne ne croit le garçon de neuf ans. Pas même Armand Gamache, qui a pris sa retraite à Three Pines. Cependant, quand l'enfant disparaît, il faut bien envisager que l'une de ses histoires soit vraie. Et si l'arme de destruction massive qu'il disait avoir aperçu aux abords de la paisible bourgade existait-elle vraiment ? Une traque effrénée et digne des plus grands romans d'espionnage se met en branle et les pires craintes de Gamache semblent se confirmer. Un monstre est venu autrefois semer le malheur à Three Pines. Et il pourrait bien être de retour.