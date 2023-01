Guide de l'amateur d'huile d'olive. Edition 2023

Bien plus qu'une matière grasse, l'huile d'olive est un nectar, un grand cru, qui s'inscrit dans un terroir, une culture du bien vivre. De secrets de fabrication en secrets de dégustation, vous saurez tout des bienfaits de ce jus de fruit millénaire utilisé aussi bien en cuisine qu'en cosmétique, vous visiterez des adresses de producteurs, petits et grands, mais toujours passionnés, vous dînerez dans de belles maisons aux recettes bien huilées, et vous vous promènerez sur ces marchés où se négocient les meilleures huiles du soleil.