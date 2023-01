Maths. 1350 cm3 d'exercices corrigés pour la Licence 1, 2e édition

Ce livre propose aux étudiants en première année d'études supérieures près de 250 exercices dans les domaines classiques de l'analyse, de l'algèbre, de la géométrie et de la trigonométrie pour un "entraînement intensif" aux mathématiques. Outre des exercices utilisant diverses techniques de calcul, certains exercices traitent de problèmes provenant des sciences. Regroupés en chapitres et de difficulté croissante, tous sont accompagnés de leurs solutions. Les exercices types bénéficient d'un corrigé détaillé. Les définitions, notations et propriétés fondamentales font l'objet de rappels de cours succincts au début de chaque chapitre. Dans cette deuxième édition une partie des exercices a été renouvelée.