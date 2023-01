L'architecture du XXe siècle. Patrimoine culturel et matière à projet

Ce troisième volume de la collection " Recherche et Architecture " est l'aboutissement d'un programme de recherche ambitieux qui s'intéresse aux enjeux patrimoniaux, architecturaux écologiques et sociaux soulevés par les architectures du XXe siècle. Hôpitaux, écoles, centres culturels, grands ensembles d'habitation... le xxe siècle nous a laissé nombre de bâtiments qui font aujourd'hui l'objet de projets de réhabilitation ou qui, parfois, risquent de disparaître, leur rénovation étant souvent trop onéreuse. Témoins d'une pensée et d'une histoire à la fois architecturale, politique et sociale, ces bâtiments sont aujourd'hui au centre d'une réflexion sur leur adaptabilité face aux enjeux du XXIe siècle. L'ouvrage aborde une diversité d'espaces et de territoires, depuis le centre culturel du Havre Le Volcan d'Oscar Niemeyer aux grands ensembles (Toulouse, Firminy-Vert) en passant par les hôpitaux du nord de Paris ou encore les écoles construites par Ali Tur en Guadeloupe. Comment ces lieux, dont la valeur patrimoniale est souvent méconnue, peuvent-ils être préservés et rencontrer les usages et les exigences du XXIe siècle ? Aboutissement d'un programme de recherche mené sur plusieurs années, ce livre rassemble les travaux de chercheurs qui, en mêlant étude théorique et expérience de terrain, proposent des clés afin de mieux faire face aux enjeux soulevés par ces architectures à l'heure des grands défis sociaux et écologiques du XXIe siècle. Connaissance, implication des usagers, construction d'une mémoire collective, revalorisation, réhabilitation, réemploi des matériaux... sont autant de leviers d'action dégagés par ces travaux de recherches qui peuvent poser les fondements d'une politique patrimoniale durable.