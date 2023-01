Tout ce qui n'a pas été dit

Mariée et mère de deux enfants, Lore Rivera n'a pas seulement entretenu une relation avec un autre homme, à Mexico, elle a accepté de l'épouser, et ce sans qu'il ne sache rien de sa vie de famille au Texas. Jusqu'à cette chaude journée d'été où l'un des maris découvre l'existence de l'autre et l'abat. Comment une femme honnête et raisonnable en vient-elle à mener une double vie au risque de provoquer un drame ? C'est la question qui obsède la jeune écrivaine Cassie Bowman quand elle apprend cette histoire des années plus tard. Son enquête va l'amener à déceler au fond d'elle-même les vraies raisons de sa fascination pour cette affaire. A travers ce roman, enquête à deux voix palpitante, Katie Gutierrez dresse deux portraits grandioses de femmes - complexes, touchantes, tourmentées - qui ébranlent bien des certitudes et remettent en question les condamnations morales que nous assenons souvent avec trop de facilité.