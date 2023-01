Le grand livre des énigmes médiévales. Empoignez votre épée et résolvez plus de 160 énigmes magiques !

La machine à remonter le temps est détraquée ! Elle vous fait inlassablement naviguer entre le Ve et le XVe siècle : résolvez l'énigme pour rejoindre la machine et espérer vous évader de cette époque de fous ! Vikings, joutes, damoiselles en détresse et combats à mort seront de la partie. A défaut d'affûter votre épée, mettez la gomme niveau méninges pour vous extirper de ce casse-tête de 160 énigmes !