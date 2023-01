Astro Lotus - Verseau. 21 janvier au 19 février

Le Verseau est un signe d'air fixe. Sous l'influence d'Uranus, planète du changement, il est anticonformiste, toujours à l'avant-garde d'idées nouvelles. Mots clés : Inventif, original, rebelle, solidaire. Dans un monde en perpétuel mouvement, nous sommes de plus en plus nombreux à chercher dans l'art ancien de l'astrologie des repères permettant de nous " décoder ", de réussir notre relation aux autres et tout simplement de vivre mieux.