Saint Jean de Dieu . Le champion de la charité

Historien et conteur hors pair, Guillaume Hünermann nous retrace la vie de saint Jean de Dieu. Cet authentique champion de la charité n'a pas débuté sa vie sous les meilleurs auspices. Enfant abandonné devenu vagabond, il mène une vie d'errance, exerçant, tour à tour différents métiers : berger, soldat, valet ou encore infirmier. C'est à Gibraltar qu'il est littéralement retourné par un sermon de saint Jean d'Avila. Prenant à la lettre l'Evangile, il se détache de tout, vend tous ses biens et passe ses journées dans la prière et la mortification jusqu'à être pris pour un fou et conduit dans un asile. C'est dans ce lieu de misère qu'il découvre le sens de sa mission : "Jésus-Christ, donnez-moi le temps et faites-moi la grâce d'avoir un hôpital. Je recueillerai les pauvres abandonnés et ceux qui ont perdu la raison et je les servirai du mieux que je pourrai". Encouragé par Jean d'Avila, il décidé de consacrer sa vie à ceux que la société rejette. Il fonde son propre asile en 1537.