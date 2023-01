Pourquoi Mr March semble-t-il se passionner pour l'étrange disparition d'une jeune femme ? La réponse à cette question va mener Mrs March très loin, trop loin... Mrs March vit oisive dans un appartement huppé de New York avec son mari, George, et son fils Jonathan. Alors que George atteint la consécration littéraire avec son dernier roman, l'existence de Mrs March se met à vaciller. Aurait-elle, comme on le dit, servi de modèle à l'un des personnages du livre de son mari, une prostituée pathétique ? Impossible, connaissant George. Mais le connaît-elle vraiment ? N'aurait-elle pas été aveuglée, toutes ces années, par son existence dorée ? Mrs March se met alors à enquêter sur la vie intime de l'homme qui partage sa vie. Et elle découvre que celui-ci se passionne pour l'étrange disparition d'une jeune femme. Simple travail de romancier ? Peu à peu, le doute s'installe, et ses soupçons la mènent bien au-delà de ce qu'elle pensait. Au-delà même de la raison ? " Il y a du " Rosemary's Baby " dans ce premier roman paranoïaque, du Hitchcock aussi " ELLE " Un récit à la tension extrême " Ici Paris " Peu à peu la sophistication cède place à l'horreur. On glisse de Mrs Dalloway à Stephen King. " Le Figaro Littéraire