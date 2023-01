Un guide pratique pour être au top de l'organisation Vous vous laissez souvent submerger ? Vous avez de nombreux projets en tête, mais vous n'arrivez pas à les mener à bien ? Vous angoissez face à la montagne de tâches domestiques qui vous attendent ? Ma petite organisation est là pour vous aider ! Entrepreneuse et mère de quatre enfants, Sixtine Thomas-Richard a accumulé au fil des ans mille et une astuces pour se faciliter le quotidien. Très suivie sur Instagram - plus de 100 000 followers à ce jour - elle nous livre ici tous les secrets d'une organisation sans faille : comment maîtriser son temps, gérer son budget, ne pas se laisser envahir par l'administratif, mais aussi rendre les enfants plus autonomes, trouver un équilibre dans le partage des tâches au sein du couple, préparer sereinement des vacances ou un déménagement, aménager et entretenir sa maison... Avec plein de bon sens, un soupçon d'imagination et beaucoup de bienveillance, Sixtine vous accompagne jusqu'à ce que vous trouviez l'organisation qui vous correspond ! A propos de l'autrice Graphiste de formation, Sixtine Thomas-Richard a fondé son entreprise en 2008, puis s'est lancée dans la grande aventure Instagram sous le pseudo @mapetiteorganisation. Elle est la créatrice de Mon Petit Organisateur de Vie, un agenda pratique regroupant organisation personnelle, professionnelle et familiale sur un seul support, qu'elle diffuse chaque année à plusieurs milliers d'exemplaires. Elle s'appuie, pour délivrer ses conseils, à la fois sur son expérience et sur de nombreuses heures de lecture et de formation au home management.