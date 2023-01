Dian Hanson's : The History of Men's Magazines. Volume 2 : From Post-War to 1959

Après-guerre, les Etats-Unis dominent le marché du magazine masculin. Ce tome raconte leur montée en puissance de 1946 à 1959, avec plus de 1000 unes et pages intérieures, parfois burlesques, un titre dédié aux lecteurs noirs, les premiers titres fétichistes, la création de Playboy, et de timides tentatives anglaises et latino-américaines.