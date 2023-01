Ils sont mutants, ils sont célèbres, ils sont antipathiques et leur espérance de vie est relativement courte ! X-Statix est la vitrine "people" des mutants, et ses membres se voient sans cesse embarqués dans des aventures étranges, hilarantes et mortelles ! Ne vous attachez pas trop à eux, on ne sait jamais combien de pages il leur reste à vivre. Une exception cependant : Doop, l'ami de Wolverine. Lui, on peut être sûr qu'il s'en sortira toujours ! Ce relaunch d'X-Force complètement déjanté, prend le public par surprise au milieu des années 90, au point que la série devient vite culte, changeant de nom en cours de route pour devenir X-Statix. Flirtant toujours avec la polémique (une saga impliquant Lady Diana a dû être réécrite pour ne pas froisser la monarchie britannique), elle porte un regard cinglant sur le monde du divertissement, des comics, de la téléréalité et du vedettariat.