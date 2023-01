Arrête tes conneries. Stop à l'autosabotage

Stop à l'autosabotage ! " Tu sais que tu ne devrais pas, et pourtant. Tu sais que tu devrais, et pourtant. Tu répètes encore et encore les mêmes faux pas. Qu'il s'agisse de ta vie professionnelle ou sentimentale, de ta santé ou de ton compte en banque, peu importe - tu finis toujours par t'autosaboter. Il est temps de mettre le doigt sur la racine du mal et de l'arracher sans pitié. Ce petit livre est ma méthode pour démasquer ce qui te pourrit la vie. Zéro bla-bla sur la pensée positive, zéro chichi : il te propose des outils concrets pour que tu puisses régler leur compte aux trois "saboteuses" planquées dans ta petite tête, ces croyances fondamentales qui dirigent ta main quand tu te tires une balle dans le pied. Pour interrompre ce cycle infernal et reprendre le contrôle de ton existence, une bonne fois pour toutes, il va falloir arrêter tes conneries. Alors, on s'y met ? " Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Chloé Royer. A propos de l'auteur D'origine écossaise, Gary John Bishop est l'auteur de Réveille-toi (Un monde différent, 2018), un best-seller aux Etats-Unis. Ayant fait de son humour et son franc-parler une marque de fabrique, il a élaboré sa propre "philosophie urbaine" . Cette approche s'inscrit dans une nouvelle vague de développement personnel, dont les résultats au quotidien sont miraculeux pour des milliers de lecteurs.