Je débute le yoga du visage. Les 34 pratiques essentielles pour un visage lisse, tonifié et éclatant de jeunesse en 5 minutes par jour

Le yoga du visage est une méthode naturelle qui permet de tonifier votre visage, de diminuer les signes de vieillissement et de prévenir leur apparition. Elle est remarquablement efficace tout en étant parfaitement respectueuse du visage. Elle ne présente aucun effet secondaire et s'adapte à chaque femme, à chaque âge. Dans cet ouvrage, initiez-vous au yoga du visage : Zone par zone, toutes les pratiques à adopter pour tonifier votre peau et lisser vos imperfections : ride du lion, plis d'amertume, affaissement de l'ovale, double-menton... Des recommandations précises et ciblées selon vos aspirations pour mettre en place votre rituel de 5 minutes par jour ! 20 pratiques d'automassages avec les mains et des points d'acupression, qui complètent les exercices de yoga facial pour un résultat optimal.