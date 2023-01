Les grandes réussites des entreprises sont toujours des réussites managériales. It's the economy, stupid!

Toutes les réussites d'entreprise sont des succès de management Comment impliquer, engager, responsabiliser les collaborateurs pour avoir l'assurance de transformations réussies. Les tendance lourdes de transformation managériale ont été accentuées par l'épisode Covid 19. Le livre en présente les axes théoriques qui structurent les styles de management les plus performants, mais aussi les expériences qui ont échoué et les raisons de ces échecs, les challenges posés par ce changement de paradigme, ainsi que des exemples concrets étayés de chiffres correspondant à différentes entreprises qui ont testé ces approches et obtenu des résultats fructueux (comme LEGO, BAE Naval Ships, Buurtzorg, l'armée française, Netflix). Ces nouvelles approches managériales traduisent un changement de paradigme qui impacte la culture, les processus, les flux d'information, les relations ascendantes et descendantes et qui implique une réflexion approfondie sur le sens et l'objectif de l'entreprise. Le livre présente aussi les risques de ne pas adopter ces nouveaux principes et comment favoriser ce mode de management grâce aux solutions digitales. Enfin, un quizz permet de mesurer l'adhésion du lecteur à ces nouveaux principes de management.