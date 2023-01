La petite histoire du ballon de football

Ce qu'on aime, dans le ballon rond, c'est plus souvent le frapper du pied qu'en examiner les coutures. Du moment qu'il est rond... Pourtant, tous les ballons de foot ne se comportent pas de la même façon et, si l'on y regarde de près, ils sont souvent très différents. Etienne Ghys les observe d'abord en géomètre et interroge les secrets de leur conception : comment construire un objet aussi proche que possible de la sphère ? Avec son talent de conteur et son désir de comprendre, il dévoile les problèmes qui mobilisent aujourd'hui les ingénieurs. Mais, s'ils ont la même forme, pourquoi les ballons ont-ils des trajectoires différentes ? A l'aide de quelques schémas et d'explications lumineuses de l'auteur, on découvre pourquoi la balistique, le frottement et l'écoulement de l'air, c'est important pour marquer des buts. Ce petit livre richement illustré répond à toutes sortes de questions que le lecteur ne s'était jamais posées et qu'il découvre passionnantes. Un regard diff érent sur un objet extraordinairement populaire et un formidable exemple de science rendue accessible à tous, amateurs de football ou simplement curieux.