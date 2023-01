La Bresse et le pouvoir. Le papier journal de Jean Corton, syndic du tiers état (1641-1643)

Edition intégrale et commentée d'un document inédit du XVIIe siècle. La publication du papier journal de l'avocat Jean Corton, syndic du Tiers-Etat de Bresse élu en 1640 comporte deux parties : une exploitation thématique, munie de tout l'appareil scientifique nécessaire, suivie de l'édition intégrale du texte original, enrichie de notes explicatives. Il est ainsi possible de suivre au jour le jour les actes d'un représentant de province, le plus souvent réduit au rôle d'exécutant ou d'intermédiaire. Si le détail des correspondances a permis de reconstituer les réseaux politiques et d'en constater souvent les modes de fonctionnement, il prouve la toute puissance de Henri II de Bourbon-Condé, gouverneur de Bourgogne et de celle du marquis de Villeroy, chef de l'armée royale durant la terrible guerre de Dix Ans qui ravagea la Franche-Comté et une partie de la Bresse. A cette époque, le pouvoir central se situait à un horizon plus lointain.