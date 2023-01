Soigner ses troubles digestifs

Une nouvelle collection de soins naturels par une pharmacienne et phytothérapeute réputée. Prévenir et traiter les troubles digestifs de façon naturelle et efficace, tel est le sujet de cet ouvrage qui offre une approche globale du soin, avec de nombreuses propositions. Avec pour commencer des explications très claires permettant de comprendre tous les enjeux de la prévention, notamment par l'alimentation et l'hygiène de vie. Puis de nombreux problèmes digestifs, avec tous les soins en aromathérapie, gemmothérapie, phytothérapie, homéopathie, nutrithérapie, oligothérapie, hydrolathérapie...