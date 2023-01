Une simple histoire de famille

"Faire en sorte que la vérité anéantisse la douleur. Confronter les secrets, pour être enfin libres et en paix". Louisette, Hervé, Lio : trois personnages avec pour héritage la violence et les secrets de famille. Prisonniers des non-dits, lequel d'entre eux brisera le silence ? Du Finistère des années 1960 au Paris d'aujourd'hui, Andréa Bescond, l'autrice des Chatouilles, immense succès au théâtre et à l'écran, retisse le fil de ces destins brisés, trois générations qui refusent, par leurs choix, la transmission des tragédies. Ce premier roman poignant questionne les rapports homme-femme, les ravages du chagrin, le désir de vengeance et invite, par-delà la douleur, à une possible renaissance.