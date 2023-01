Chroniques d'outre-tombe

"J'aime profondément mon métier, une profession méconnue qui fait de moi le dépositaire de l'ultime adieu. A quel moment décide-t-on d'être maître de cérémonie funéraire ? Que serait la mort sans nous ? Elle fait partie du chemin, elle nous concerne tous. Et pourtant, du porteur de cercueil au marbrier, nous sommes condamnés à rester dans l'ombre. Je ne peux pas changer le cours des choses, mais je peux contribuer à changer vos regards". Avec la sensibilité, l'honnêteté et l'humour qui ont ému le jury et les téléspectateurs du "Grand Oral" de France 2, Sébastien Montaut raconte de l'intérieur la réalité insoupçonnée des métiers du funéraire. Sa première confrontation avec un défunt, les interactions marquantes avec les familles, ou encore les chansons demandées au crématorium, révèlent un monde tour à tour grave, cocasse et profondément vivant. Celui que rien, à l'âge de vingt-quatre ans, ne prédestinait à pousser les portes d'une agence funéraire, y trouve sa voie. Comme un chef d'orchestre du grand départ, Sébastien Montaut manie les mots comme on appliquerait un baume sur le coeur des vivants. Sébastien Montaut est employé de pompes-funèbres. En 2021, il remporte le "Grand Oral" , concours d'éloquence organisé par France 2, avec un texte qui a touché plus d'un million de Français.