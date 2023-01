Les théories de la motivation

La motivation permet d'expliquer la dynamique du comportement humain. Rares sont les phénomènes psychologiques qui lui échappent. L'objectif de cette 3èmeédition, à jour des dernières recherches menées sur ce thème, est double. D'une part, il s'agit de présenter un modèle intégratif de la motivation. Ce modèle permet de montrer qu'il est possible de faire des ponts entre les concepts théoriques et ainsi d'organiser cette immense galaxie qu'est la motivation. D'autre part, il s'agit de présenter individuellement les grands principes de 101 théories motivationnelles et de replacer chaque théorie dans le cadre du modèle intégratif.