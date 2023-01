L'épée du petit roi Arthur

Le petit roi Arthur trouve sa nouvelle épée " Excalidure " bien lourde et encombrante. Elle ne fait que des dégâts : choux, betteraves et navets finissent en brochette à la pointe de son épée. Pire ! Son altesse pique par mégarde les fesses de ses conseillers. Plus personne n'ose s'approcher. Alors le petit roi en a assez ! Il file trouver sa marraine, une grande magicienne qui, d'un coup de baguette magique, rend l'épée molle comme du chewing-gum ! Seulement, avec une épée toute flagada difficile de combattre le dragon. La légende du roi Arthur, revisitée avec humour, à lire et à écouter.